Шмигаль назвав основні задачі нового очільника «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 листопада привітав колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова із призначенням головою правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«Вітаємо на посаді новопризначеного голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова. Під час повномасштабної війни «Нафтогаз» був і залишається одним із ключових елементів нашої енергетичної безпеки», – заявив він.

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Шмигаль вказав на те, що «Нафтогаз» тримає на стабільному рівні видобуток газу, а в сховищах зараз достатньо газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Голова уряду також назвав завдання нового очільника компанії:

проходження опалювального сезону

управління ТЕЦ, що передані в управління «Нафтогазу»

накопичення газу протягом усього опалювального сезону

нарощення власного газовидобутку

забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії

Шмигаль також подякував попередньому очільнику «Нафтогазу» Юрію Вітренку за його роботу «в цей найскладніший для нашої держави час».

Верховна Рада на засіданні 3 листопада підтримала відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Це відкрило шлях для призначення його на посаду голови правління «Нафтогазу».

1 листопада в «Нафтогазі» підтвердили, що голова правління компанії Юрій Вітренко йде у відставку.