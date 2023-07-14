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Кабмін призначив нового голову Нацполіції

Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції,

Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції, повідомив представник уряду в Верховній раді Тарас Мельничук.

Раніше Вигівський виконував обов'язки голови Нацполіції.

Вигівський народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році він закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста.

Він проходив службу в органах внутрішніх справ з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.

У 2021 році його призначили на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Києві.

Після падіння гелікоптера у Броварах 18 січня, коли загинули голова МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін, уряд призначив тогочасного голову Нацполіції Ігоря Клименка в.о. міністра внутрішніх справ.

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