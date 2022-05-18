За в’їзд на окуповані території з боку Росії іноземним журналістам закриють в’їзд до України – МЗС

Міністерство закордонних справ застерігає іноземних журналістів від відвідування окупованих території із заїздом з боку Росії – про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко 18 травня.

Він нагадав, що перетин кордону з окупованими регіонами України з боку Росії є порушенням закону.

«Порушники будуть нести відповідальність, передбачену українським законодавством. Їм буде заборонено в’їзд в Україну та/або скасовано акредитацію їхніх офісів в Україні», – попередив речник міністерства.

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Раніше Маріупольська міська рада повідомила, що ватажок незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін розпочав престур по окупованому Маріуполю.

17 травня українська розвідка повідомила, що Росія готує «терміновий» престур для іноземних медіа на окуповані території України (зокрема, до Маріуполя).