Викрадене тіло журналіста Радіо Свобода в Ірані: КВІР повідомив про таємне поховання

В Ірані «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР) повідомив родину журналіста Радіо Свобода/Радіо Свобода Рези Хагігатнежада, що його тіло таємно поховали за межами іранського міста Шираза.

30 жовтня Іранська служба Радіо Свобода – Радіо Фарда – опублікувала у твітері фотографію ймовірного місця поховання, яку КВІР надіслав батькові Хагігатнежада.

Сім’ї Хагігатнежада не дозволили побачити тіло або взяти участь у похованні.

Напередодні Державний департамент США висловив обурення повідомленнями про те, що тіло журналіста Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рези Хагігатнежада було захоплене «Корпусом вартових ісламської революції» (КВІР), і закликав владу Ірану негайно передати останки Рези його родині.

У заяві Держдепартаменту від 27 жовтня йшлося про те, що вилучення тіла Хагігатнежада «підкреслює рівень страху керівництва Ірану перед журналістами, які викривають його злочини, навіть після їх смерті».

45-річний журналіст Реза Хагігатнеджад помер 17 жовтня в лікарні Шаріте в Берліні, а його тіло було репатрійоване до Ірану для поховання 25 жовтня.

Однак джерела повідомили Іранській службі Радіо Свобода – Радіо Фарда, де Хагігатнеджад працював з 2019 року, що агенти «Корпусу вартових ісламської революції» перехопили тіло та вивезли його в невідоме місце.

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Родичі та друзі повідомили Радіо Фарда, що необхідні дозволи були видані для поховання Хагігатнеджада на батьківщині, в південному іранському місті Шираз.

Радіо Фарда також отримало інформацію, за якою уряд тиснув на родину журналіста, щоб вона погодилася поховати його на іншому кладовищі за межами рідного міста.

Влада Ірану досі не коментувала ситуацію.

Реза Хагігатнеджад був відомим аналітиком і політичним коментатором, який спрацював із перськомовними медіа в Ірані та за його межами. Хагігатнеджад працював редактором на Радіо Фарда з 2019 року до своєї смерті.