Представника Путіна у «Кримському федеральному окрузі» заочно засудили до 13 років – Луценко

Уповноваженого представника президента Росії Володимира Путіна в анексованому Криму (так званому «Кримському федеральному окрузі») Олега Белавенцева заочно засудили до 13 років позбавлення волі, повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, таке рішення ухвалив 18 березня Святошинський районний суд Києва. Белавенцева визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до державної зради і веденні агресивної війни.

«Белавенцев Олег Євгенович у період лютого – березня 2014 року, знаходячись на території Автономної Республіки Крим, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади Росії, організовував вчинення військовослужбовцями Російської Федерації у взаємодії з військовими козацькими товариствами дій, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміни меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом ведення агресивної війни для організації окупації та подальшої анексії території півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України, а також у вказаний період підбурював українських військовослужбовців до вчинення державної зради», – йдеться в заяві генерального прокурора.

Він додав, що обвинувачення представляли військові прокурори Руслан Кравченко, який жив у Криму до анексії, кримський татарин Айдин Худієв і Ігор Німченко з Києва.

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Спецрозслідування щодо Белавенцева Генеральна прокуратура завершила ще восени 2016 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».