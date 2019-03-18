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За оккупацию Крыма должна заплатить не Россия, а Украина и Евросоюз – с таким сенсационным заявлением выступил председатель российского парламента и фигурант антикоррупционных расследований Вячеслав Володин. Политик либо пытается привлечь внимание Путина, либо это часть стратегии Кремля по доведению обвинений Украины до абсурда, говорят политологи.

​Экономику Крыма разрушила не российская аннексия, а непорядочная Украина, пусть теперь Евросоюз платит. С таким неожиданным – даже для россиян – заявлением выступил бывший зампред российского правительства и руководитель президентской администрации, а ныне глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Когда Украина фактически, слово сложно подобрать, обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан Крыма, право на язык, на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя», – заявил Володин. И добавил: «фактически аннексия».

Он пообещал, что парламентские комитеты посчитают, сколько потеряла крымская экономика, и эти деньги будут требовать с Украины. А поскольку Украину, по мнению Володина, поддерживает Евросоюз, то украинские долги перейдут и на них.

Про то, что заплатить за незаконную аннексию Крыма должна Россия, в Украине говорят уже давно. Первый иск Украина подала в Европейский суд по правам человека еще в марте 2014 года – через несколько дней после так называемого референдума. Еще один иск украинский бизнес, в том числе бывший председатель правления «Приватбанка» Александр Дубилет, подали на Россию летом 2015 года в Постоянный третейский суд в Гааге.

А осенью 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» и шесть дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. По словам главы компании Андрея Коболева, по состояянию на 1 марта 2019 года удалось доказать причастность России к захвату украинского имущества.

«Нам удалось доказать, что Россия как государство виновна в потере наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию. Но окончательное решение по сумме будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации», – заявил Коболев на брифинге. Всего украинцы, по подсчетам Минюста, подали больше 700 исков к России в один только Европейский суд по правам человека.

Подобные заявления могут быть частью стратегии – политолог

Политолог-международник и исполнительный директор международного фонда «Відродження» Александр Сушко считает, что такие, на первый взгляд, абсурдные заявления как у Володина могут иметь прагматический смысл. Об этом он заявил в эфире проекта «Крым Реалии».

«Я ничему не удивлюсь, если будет получена команда как-либо троллить, профанировать ситуацию. Каким-то образом пытаться дезавуировать позицию украинской стороны в международных судах тем, чтобы довести ситуацию до абсурда», – заявил Сушко. Во время обсуждения аннексии Крыма на международном уровне Россия не может просто встать и выйти из-за стола, говорит политолог.

Крым получал миллионы долларов из украинского бюджета

Заявления Володина о том, что Украина разрушила экономику Крыма, не согласуются с цифрами – полуостров был дотационным регионом. Так в 2013 году бюджет автономной республики получил почти 117 миллионов гривен дотаций – около 14,6 миллионов долларов по курсу 2013 года.

Отдельные дотации получал Севастополь – в 2013 году ему перечислили почти 127 миллионов гривен. И если бы не захват Крыма Россией, то в 2014 году полуостров бы получил больше 15 миллионов долларов дотаций по курсу 2013 года, именно такая сумма была заложена в бюджет 2014 года. Дополнительные деньги выделялись в рамках поддержки инфраструктуры. По подсчетам Би-Би-Си, автономная республика была финансово самостоятельной на 34%, а Севастополь – на 20%. Впрочем, незадолго до «референдума» тогдашний заместитель председателя Верховного совета Крыма Григорий Йоффе, отвечая на вопрос украинского журналиста в Симферополе, заявил, что это «бандеровская статистика».

Что касается невозможности учиться на родном языке, то по состоянию на сентябрь 2013 года из примерно 210 тысяч школьников на украинском языке училось меньше 14 тысяч, это примерно 6,5%. На всем полуострове функционировало 8 школ с украинским языком обучения, 15 – с крымскотатарским и 414 с русским. Что касается высшего образования, то по состоянию на 2008 год только 5% лекций в крымских вузах читали на украинском языке.

Это было послание Путину, а не Крыму – юрист-международник

Заявление Володина было адресовано не крымчанам, не украинцам и не западным партнерам, говорит российский юрист, специалист по международному праву Владимир Жбанков. Его должен был услышать Владимир Путин.

«Это все-таки те единственные уши, до которых мечтает добраться Вячеслав Володин. Он человек тяжелой судьбы – в прошлую каденцию был заместителем руководителя администрации президента, и к нему на поклон ходили губернаторы, прочие разные крупные начальники. А в нынешнюю каденцию его выслали в Госдуму председательствовать», – заявил Жбанков в эфире Крым.Реалии. Поэтому политик и пытается привлечь к себе внимание Путина и превратить парламент в политический субъект, считает Жбанков.

Неожиданно прокомментировал «крымское» заявление Володина и российский политик-антикоррупционер Алексей Навальный. В августе прошлого года его команда опубликовала расследование о том, как 82-летняя мать чиновника купила в элитном жилом комплексе квартиру за 230 миллионов рублей.

«Спикер Госдумы Володин сообщает нам, что Украина развалила Крым и должна заплатить компенсацию. Окей. Только спросите, пожалуйста, у Володина, кто же развалил Ярославскую область так, что в 2019 году врачи городской поликлиники моют и сушат одноразовые перчатки?», – написал оппозиционный политик в «Твиттере».

По подсчетам агентства Bloomberg, аннексия Крыма обошлась российской экономике довольно дорого. Так за последние пять лет экономика РФ потеряла около 10%, 6% из которых аналитики бизнес-холдинга связывают именно с последствиями аннексии. По сравнению с 2013 годом ВВП России стал меньше примерно на 150 миллиардов долларов. Также с момента аннексии Крыма рост ежемесячных доходов россиян практически замер, едва превысив отметку в 30 тысяч рублей в месяц.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org