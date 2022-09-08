Вишки «Чорноморнафтогазу» досі не запрацювали після червневих обстрілів ЗСУ – Аксьонов

Бурові газові установки в Чорному морі (відомі як «вишки Бойка»), пошкодженівнаслідок обстрілів Збройних сил України у червні цього року, досі не запрацювали. Про це заявив призначений Росією голова окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

«Незважаючи на вимушений простій, заробітна плата співробітникам підприємства виплачуватиметься в повному обсязі. Відповідні компенсаційні виплати постраждалим співробітникам спрямовані в повному обсязі, у тому числі по 6,5 млн рублів сім'ям зниклих безвісти», – зазначив Аксьонов.

Він додав, що «незважаючи на всі складнощі, опалювальний сезон у Криму відбудеться у штатному режимі».

Підтвердження інформації Аксьонова з незалежних джерел немає.

20 червня народний депутат України від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив про удар Збройних сил України по «вишках Бойка» – бурових платформах у Чорному морі, захоплених Росією після окупації Криму.

Інформацію про удар по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» підтвердив Аксьонов. За його даними, з платформ евакуювали 94 особи, внаслідок удару зазнали поранень троє, ще семеро – зникли безвісти.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв, що офіційного підтвердження того, що українська армія обстріляла газові вишки в Чорному морі немає, однак, на його думку, ЗСУ мали для цього підстави. Братчук вказав на те, що Росія розмістила військових і обладнання на цих вишках.

Пізніше російське видання Baza повідомило про новий обстріл, ймовірно, ракетою, вишки «Чорноморнафтогазу». Тривалу пожежу на бурових установках підтверджували супутникові знімки NASA.