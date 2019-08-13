Засідання суду зі скасування арешту Вишинського перенесли на 20 серпня

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського про скасування його арешту на 20 серпня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Розгляд апеляції був призначений на 13 серпня. Проте один з адвокатів журналіста Ігор Мокін надіслав клопотання про перенесення засідання на іншу дату, оскільки він не може брати участь в суді цього дня. Прохання захисника підтримали прокурори, другий адвокат Андрій Доманський і сам Кирило Вишинський.

У скарзі захисників, яку суд мав розглянути 13 серпня, вони просять скасувати рішення Подільського районного суду від 19 липня про продовження арешту Вишинського до 19 вересня. В апеляції адвокати просять замінити запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

Крім держзради, Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу, сепаратизм, розпалювання національної ворожнечі й незаконне зберіганні зброї.

Вишинського обвинувачують у тому, що на посаді керівника «РИА Новости-Украина» він «сприяв підривній діяльності Росії проти України». За версією прокуратури, сприяння полягало в тому, що в період з 2014 по 2018 рік Вишинський розмістив на сайті своєї агенції 72 статті «антиукраїнського спрямування». Обвинувачення вважає, що гроші на цю діяльність підсудному переказувало МІА «Россия Сегодня» через кіпрський офшор і фірму-прокладку з Сербії.

Сам Вишинський відкидає всі обинувачення і вважає справу проти себе політично мотивованою. Він заявляє, що всі матеріали на сайті «РИА Новости-Украина», в яких обвинувачення вбачає склад злочину, відповідали стандартам журналістики.

Після арешту Вишинський відмовився від українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.