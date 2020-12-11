WADA: спортсмени з Росії частіше за всіх порушували антидопінгові правила

Спортсмени з Росії найчастіше порушували антидопінгові правила в 2018 році. Про це йдеться в звіті Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), оприлюдненому 10 грудня 2020 року.

Росіяни порушили правила 144 рази. На другому місці за кількістю порушень перебуває Італія, на третьому – Франція. Найбільше зареєстрованих порушень серед російських спортсменів було у легкоатлетів, важкоатлетів і лижників.

Загальна кількість порушень антидопінгових правил світі склала 1923. Вони зафіксовані у спортсменів зі 117 країн в 92 видах спорту. Найбільше – у велоспорті, легкій та важкій атлетиці.

На початку грудня президент США Дональд Трамп підписав «Антидопінговий закон Родченкова». Документ передбачає можливість переслідування з боку Сполучених Штатів будь-якої людини за причетність до допінгової змови на міжнародних змаганнях за участю американських атлетів. «Акт Родченкова» поширюється на порушення, вчинені навіть за межами США. Порушникам закону загрожує до 10 років в’язниці.

Всесвітнє антидопінгове агентство розкритикувало рішення Вашингтона. На думку WADA, закон ставить під загрозу сформовану систему боротьби з допінговими порушеннями.

Закон названий ім’ям Григорія Родченкова. Він є колишнім головою Московської антидопінгової лабораторії. Саме цей чоловік кілька років тому оприлюднив дані про державну підтримку допінгу в російському спорті на змаганнях, у тому числі на зимовій Олімпіаді в Сочі в 2014 році. Москва заперечує причетність до допінгового скандалу.