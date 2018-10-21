В Україні на початку тижня буде переважно сухо – Гідрометцентр

В Україні у найближчу добу, 22 жовтня, погоду визначатиме переважно суха повітряна маса. Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

Дощі очікуються на сході, місцями сильні. Невеликий дощ можливий у Запорізькій і Дніпропетровській областях. На іншій території без опадів, прогнозують синоптики.

Температура повітря вночі +1+6 градусів, вдень +8+13. Тепліше буде у південних та східних областях, вдень там очікується до +18 градусів.

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У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі +2+4 градуси, вдень +10+12.

17 жовтня в Києві зафіксували рекорд максимальної температури повітря, яка перевищила показники, зафіксовані в 1990 та 1885 роках.