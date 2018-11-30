Синоптики попередили про погіршення погодних умов 1 грудня

Укргідрометцентр повідомив про погіршення погодних умов в Україні 1 грудня.

«1 грудня у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов’ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина», – ідеться у повідомленні.

Сніг очікується на більшій частині території України, окрім західних областей.

В ніч на 1 грудня синоптики прогнозують морози 4-9 градусів, на заході країни до -16.

Вдень буде -2 – -5 градусів, на заході – до -9. Тепліше буде на півдні країни – до +1, в Криму – до +5 градусів.