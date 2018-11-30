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30 Листопад 2018, Київ 12:46
Новини | Події

Синоптики попередили про погіршення погодних умов 1 грудня

Сніг очікується у північних, центральних і східних областях

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Укргідрометцентр повідомив про погіршення погодних умов в Україні 1 грудня.

«1 грудня у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов’ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина», – ідеться у повідомленні.

Сніг очікується на більшій частині території України, окрім західних областей.

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В ніч на 1 грудня синоптики прогнозують морози 4-9 градусів, на заході країни до -16.

Вдень буде -2 – -5 градусів, на заході – до -9. Тепліше буде на півдні країни – до +1, в Криму – до +5 градусів.

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