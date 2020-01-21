У більшості областей України 22 січня очікуються дощі – синоптик

В Україні 22 січня у більшості областей очікуються дощі та мокрий сніг, лише на півдні переважно без опадів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Опади йтимуть за фронтом – спочатку на Півночі та Заході, потім поступово просуватимуться південніше. Вітер північно-західного напрямку буде сильним, до штормових поривів… Проте й температура повітря в Україні завтра передбачається низькуватою: вночі та вдень близько нуля, на Півдні у денні години +3 +6 градусів», – мовиться у повідомленні.

У Києві також очікується дощ, можливий мокрий сніг. Також прогнозують сильний, до штормового, вітер.