У Німеччині закрили один з найбільших в світі нелегальних онлайн-маркетів

Поліція в Німеччині закрила один з найбільших в світі нелегальних онлайн-маркетів, заарештувавши трьох підозрюваних до його діяльності. Прокуратура повідомила, що сайт «Уолл-стріт маркет» (WSM) дозволяв вести торгівлю незаконними наркотиками, викраденими даними, підробленими документами і шкідливим програмним забезпеченням.
Його називали частиною так званої Darkweb, сфери Інтернету, що недоступна через основні пошукові системи.
Повідомляється, що до викриття мережі були залучені Europol, ФБР і поліція Нідерландів.
Серед заарештованих в ході операції є троє чоловіків – 22, 29 і 31-річного віку.
Крім того, були конфісковані комп’ютери, що використовувались для управління ринком, понад 550 тисяч євро готівкою, 1 мільйон євро в криптовалюті Bitcoin і Monero, а також кілька транспортних засобів.
За даними правоохоронців, зашифрована платформа мала понад 1 мільйон облікових записів клієнтів, 5 тисяч зареєстрованих продавців і понад 60 тисяч пропозицій продажу.
У Europol повідомили, що викриття WSM почалося після того, як на початку року фінська влада закрила нелегальний торговий маркет Silkkitie (Valhalla), після чого деякі фінські торговці наркотиками перейшли на WSM.
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