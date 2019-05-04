У Німеччині закрили один з найбільших в світі нелегальних онлайн-маркетів

Поліція в Німеччині закрила один з найбільших в світі нелегальних онлайн-маркетів, заарештувавши трьох підозрюваних до його діяльності. Прокуратура повідомила, що сайт «Уолл-стріт маркет» (WSM) дозволяв вести торгівлю незаконними наркотиками, викраденими даними, підробленими документами і шкідливим програмним забезпеченням.

Його називали частиною так званої Darkweb, сфери Інтернету, що недоступна через основні пошукові системи.

Повідомляється, що до викриття мережі були залучені Europol, ФБР і поліція Нідерландів.

Серед заарештованих в ході операції є троє чоловіків – 22, 29 і 31-річного віку.

Крім того, були конфісковані комп’ютери, що використовувались для управління ринком, понад 550 тисяч євро готівкою, 1 мільйон євро в криптовалюті Bitcoin і Monero, а також кілька транспортних засобів.

За даними правоохоронців, зашифрована платформа мала понад 1 мільйон облікових записів клієнтів, 5 тисяч зареєстрованих продавців і понад 60 тисяч пропозицій продажу.

У Europol повідомили, що викриття WSM почалося після того, як на початку року фінська влада закрила нелегальний торговий маркет Silkkitie (Valhalla), після чого деякі фінські торговці наркотиками перейшли на WSM.