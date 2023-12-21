Тисячі користувачів зіткнулися з перебоями в роботі X

У роботі платформи соціальних медіа X, колишньої Twitter, стався збій, свідчать дані веб-сайту Downdetector.

Сайт, який відстежує збої в мережі, показує, що десятки тисяч людей повідомили про проблеми з додатком і веб-сайтом платформи.

Деякі користувачі, які намагаються увійти в свої акаунти в X, виявляють, що їхні стрічки порожні, а на головній сторінці відображається повідомлення: «Ласкаво просимо до X!».

Хештег #TwitterDown став популярним через кілька хвилин після повідомлень про збій.

Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні минулого року. Він обіцяв радикально перебудувати роботу соціальної мережі, але всі спроби обернулися гучними скандалами, серед яких звільнення співробітників, запровадження платної верифікації користувачів, розблокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа.