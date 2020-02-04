«Яд Вашем» вибачився за прокремлівські «історичні помилки» у відео на форумі за участю Путіна

Ізраїльський Меморіал пам’яті жертв Голокосту «Яд Вашем» в Єрусалимі вибачився за те, що матеріали, представлені на всесвітньому форумі, присвяченому 75-й річниці звільнення нацистського табору смерті «Аушвіц», спотворювали історичні факти про роль СРСР у Другій світовій війні. Про це йдеться в листі «Яд Вашем», надісланому працівниками музею в газету Haaretz.

Форум пройшов на території «Яд Вашем» в Ізраїлі 23 січня. У ньому взяли участь президент Росії Володимир Путін, віце-президент США Майк Пенс, президент Франції Емманюель Макрон й інші високопоставлені політики. Під час їхніх виступів на екранах у музеї показували відеопрезентації про Голокост і Другу світову війну.

При цьому в цих матеріалах не згадувалися ні злочини Радянського Союзу під час Другої світової війни, ані відповідальність влади СРСР за її початок. Також нічого не було сказано про розділ Польщі між СРСР і Німеччиною в 1939 році в результаті пакту Молотова-Ріббентропа, а на представлених картах неправильно були вказані межі Польщі і її сусідів і не було ніяких відсилань до України, що перебуває в конфлікті з нинішньою владою Росії, йдеться в листі «Яд Вашем».

Інформація, представлена на заході, в якому взяли участь десятки світових лідерів, містила «неточності» і «частковий виклад фактів», що «створило незбалансоване враження», визнають у музеї. Haaretz відзначає, що в листі «Яд Вашем» фактично визнає, що допустив спотворення історичних фактів на догоду політичним і дипломатичним інтересам Путіна.

Як пише видання, провідну роль в організації форуму грав В’ячеслав Кантор, президент Європейського єврейського конгресу, бізнесмен і мільярдер, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.

Путін незадовго до форуму кілька разів заявляв, що СРСР не був винен у розв’язанні Другої світової війни, звинуватив Польщу у співпраці з Німеччиною при поділі Чехословаччини і фактично виправдав радянське вторгнення в Польщу у вересні 1939 року. Також він заявляв, що пакт Молотова-Ріббентропа був великим успіхом радянської дипломатії. Ці висловлювання Путіна викликали різку реакцію Польщі й суперечки в російському суспільстві.