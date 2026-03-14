Японія розглядає можливість використання БпЛА українського виробництва – ЗМІ

Уряд Японії розглядає можливість використання ударних безпілотників українського виробництва для посилення своєї обороноздатності, спираючись на бойовий досвід України. Про це повідомляє японське видання Kyodo News



За даними медіа, підписання двосторонньої угоди є одним із варіантів сприяння цьому кроку, повідомили джерела, оскільки президент України Володимир Зеленський прагне обміняти оборонні технології своєї країни на зброю, надану Японією, яка обмежує передачу озброєння відповідно до Конституції.

Ця ідея виникла після того, як Україна звернулася до Японії щодо цього, повідомило дипломатичне джерело.

Остаточне рішення буде ухвалене після порівняння характеристик з безпілотниками інших країн.

Хоча закупівля безпілотників з Ізраїлю також є варіантом, японський уряд, очевидно, вважає, що постачання безпілотних літальних апаратів з України буде менш суперечливим на тлі міжнародної критики дій ізраїльських військових у Секторі Гази.



Українські безпілотники відомі своїми можливостями далекого польоту та стійкістю до перешкод.

«Хоча Японія має мало досвіду в безпілотниках, Україна неодноразово модернізувала свої протягом короткого періоду часу, спираючись на реальний бойовий досвід, що робить їх дуже потужними», – повідомило джерело в Міністерстві оборони Японії.

На початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриває експорт дронів. За його словами, майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.