Яценюк: держава повинна завершити проєкт «Стіна»

Україна повинна завершити проєкт «Стіна» на державному кордоні, заявив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я цей проєкт почав. Я вважаю, що держава повинна його завершити. Тільки, щоб так не сталося, що це завершення буде, коли я вже в третій раз знов прем’єр-міністром стану. Можна, щоб вони це швидше робили?» – сказав Яценюк в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він заявив, що після завершення його прем’єрства проєкт «перестали адекватно фінансувати».

«Якщо це такий непотрібний проєкт, за аналогом якого будують європейці, балтійці, поляки, всі будують так, як ми будуємо, то скажіть, будь ласка, а чому вже нова влада і нове керівництво Державної прикордонної служби борються за цей проєкт, кажуть, що нам потрібен державний кордон? Називайте його як хочете, чи «Стіна», чи «Європейський вал», чи «Сітка рабиця» – ви його називайте як хочете, тільки це державний кордон. Перша лінія української державної оборони», – наголосив колишній прем’єр.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проєкт передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що згори буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тисяч кілометрів.

У 2017 році детективи НАБУ почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна». За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень, наразі кілька фігурантів справи арештовані.