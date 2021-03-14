У Зеленського не пауза, а відсутність порядку денного у відносинах зі США – Яценюк

Відносини України та США не поставлені на паузу новою американською адміністрацією, але в українського президента Володимира Зеленського немає порядку денного у цих відносинах. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Коли президент США телефонує диктатору Путіну і дає роздруківку своєї телефонної розмови, точніше пресреліз, де чітко зазначається про те, що президент США наполіг на територіальній цілісності і недоторканності кордонів української держави, то хіба це пауза?! З боку американської адміністрації є дуже чітке розуміння, що Америка пропонує Україні і хоче почути від України. Але от з боку української влади і з боку президента Зеленського і його адміністрації там є не пауза, а там є відсутність порядку денного», – вважає Яценюк.

Політик також додав, що «запровадження санкцій щодо Ігоря Коломойського – це не питання про Ігоря Коломойського в першу чергу. Це питання до Володимира Зеленського». «Це не просто сигнал, а це такий дзвін з боку американської адміністрації. Адже це політичний крок про те, що ми все бачимо, все знаємо, і очікуємо прозорості, чесності, відкритості та справедливості з боку української влади», – твердить Арсеній Яценюк.

Минулого тижня, 5 березня, Сполучені Штати оголосили, що вносять до санкційного списку українського олігарха та колишнього державного діяча Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції».

Держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляючи про це рішення, наголосив, що хоч санкції запроваджено за дії, вчинені Коломойським під час перебування на посаді глави ОДА, він стурбований і нинішніми зусиллями Коломойського, спрямованими на «підрив демократичних процесів та інститутів в Україні, які представляють серйозну загрозу для її майбутнього».