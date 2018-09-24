У Євросоюзі вирішили, що робити з Польщею через її реформу судочинства, несумісну з правом ЄС

У Європейському союзі вирішили, яких заходів будуть вживати щодо Польщі через реформу судочинства в цій країні, яка, за словами Європейської комісії, несумісна з правом ЄС і підриває принцип незалежності судів. Закон про реформу судочинства в Польщі, що його провів у парламенті правий націонал-консервативний уряд країни, передбачає, зокрема, зниження віку обов’язкового виходу на пенсію для суддів Верховного суду країни з 70 до 65 років; виконання цієї норми призведе до примусового звільнення понад третини суддів.

Єврокомісія повідомила відтак, що через це подала до Польщі позов до Європейського суду, найвищого судового органу ЄС, домагаючись зупинити на час розгляду справи новий пенсійний режим для суддів Верховного суду Польщі і призначення нових суддів на місце звільнюваних, а також розглянути справу у прискореному порядку.

Єврокомісія видала Варшаві перше попередження ще в липні, коли закон набув чинності, а потім іще раз у серпні, перш ніж піти на нинішній крок. В обох попередніх випадках відповіді Варшави не задовольнили Єврокомісію.

Уряд Польщі заявляє, що зміни дадуть змогу усунути суддів, пов’язаних іще зі старою комуністичною владою чи корумпованих, і підуть на користь системі судочинства і пересічним полякам. Опоненти кажуть, що це є намаганням влади усунути критично налаштованих суддів.

Тиждень тому Європейська мережа рад правосуддя зупинила членство Національної ради правосуддя Польщі, заявивши, що через реформу ця рада втратила незалежність, бо тепер її призначають політики, а не самі судді, як раніше.

Раніше, у грудні 2017 року, Європейська комісія вже звернулася до Європейського суду у справі іншої частини польської реформи судочинства – зниження віку обов’язкового виходу на пенсію для суддів звичайних судів. Ця справа ще перебуває на розгляді.

Єврокомісія також почала щодо Польщі окрему процедуру зупинення права голосу Варшави в ЄС через порушення принципу верховенства права – але на таке рішення, як дав знати Будапешт, накладе вето Угорщина. Ця країна сама зазнала раніше цього місяця санкцій Європейського парламенту через підрив європейських норм щодо верховенства права, громадянських прав і боротьби з корупцією.