Справа Єфремова про «закони 16 січня» не належить до підсудності Антикорупційного суду – рішення

Вищий антикорупційний суд України вирішив, що провадження стосовно колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про «закони 16 січня» не належить до його підсудності.

Це рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що 22 вересня набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими було розмежовано підсудність щодо кримінальних проваджень за корупційними злочинами між місцевими судами та ВАКС.

24 вересня Вищий антикорупційний суд України почав розгляд справи колишнього голови фракції Партії регіоні Олександра Єфремова та колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Стояна та експарламентаря від Комуністичної партії Сергія Гордієнка про ухвалення так званих «законів 16 січня». Їх обвинувачують у зловживанні владою та службовому підробленні.

Уперше прокуратура передала цю справу до суду в листопаді 2015 року.

16 січня 2014 року Верховна Рада проголосувала за так звані «диктаторські законопроекти», що були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. Тоді народні депутати голосували руками, і оголошені результати голосування, як вважають, були фальсифіковані.

У липні 2016 року Єфремова затримали в іншій справі – про державну зраду. Йому також інкримінують підтримку угруповання «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».

22 липня 2019 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Єфремову з тримання під вартою на домашній арешт. 24 липня він вийшов зі слідчого ізолятора. Ще через два місяці Єфремова випустили з-під домашнього арешту.