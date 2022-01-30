ООН повідомила про загибель більше 2000 дітей, залучених повстанцями до війни в Ємені

Понад 2000 дітей, що були завербовані повстанцями руху Хуті в Ємені, загинули в результаті бойових дій з січня 2020 року по травень 2021 року, ідеться в звіті ООН.

Експерти ООН зазначили, що вони дослідили деякі літні табори при школах і мечетях в Ємені, де представники руху Хуті намагалися залучати неповнолітніх до збройного конфлікту.

«Дітей навчають викрикувати гасла руху Хуті «Смерть Америці!», «Смерть Ізраїлю!», «Прокляття євреям!», «Перемога ісламу!», – заявила експертна група.

В одному з таборів семирічним дітям показували, як чистити зброю та ховатися від ракетного обстрілу.

У 2015 році в Ємені розпочалася громадянська війна, внаслідок якої загинуло понад 100 тисяч людей, зруйнована інфраструктура і виникла гуманітарна криза.

Сторонами конфлікту є, з одного боку, підтримувані Іраном повстанці шиїтського руху Хуті, які контролюють столицю Сану і більшу частину найбільш населених півночі й заходу країни, з іншого боку – міжнародно визнаний уряд, підтримуваний сунітською Саудівською Аравією, а також прихильники відокремлення півдня Ємену. Між урядом та сецесіоністами також триває боротьба за владу.