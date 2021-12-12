Єрмак постійно на зв’язку з керівництвом США – Арестович

На тлі посилення концентрації російських військ біля українських кордонів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуває на постійному зв’язку з керівництвом Сполучених Штатів. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Контакти дуже інтенсивні зі США. Керівник офісу (президента України – ред.) Андрій Єрмак зараз, може, телефонних дзвінків штук 10 на добу робить, постійно спілкуючись з представниками США, вирішує цей трек», – сказав Арестович.

На уточнювальне запитання – з ким саме з американського керівництва по 10 раз на добу зідзвонюється Андрій Єрмак, Арестович відповів: «Блінкен, Салліван (держсекретар США Ентоні Блінкен, радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван – ред.) Тобто постійно узгоджує спільний трек стосовно проблеми мирного врегулювання. Можна сказати, що США стали активним гравцем у сфері мирного врегулювання в Україні, конфлікту збройного в Україні. Тобто вони стали цим гравцем. І це наслідок вдалого візиту президента Зеленського до США в серпні місяці цього року. Ну, і потім роботи офісу, роботи МЗС».

Водночас він констатував, що, незважаючи на відеозустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, концентрація російських військ біля українських кордонів не скорочується, а посилюється.

«Знявся рівень безпосередньої небезпеки. Але продовжують накопичувати війська. Жоден солдат не відійшов від наших кордонів. Навпаки, їдуть нові. І ситуація далеко ще не вирішена. Далеко. І так буде, щонайменше, до зустрічі НАТО і Росії, яку анонсував Джо Байден, щодо розмов про «непоширення НАТО на схід». Але й тут ми розуміємо: Байден не піде на умови Росії, бо це означає кінець НАТО як оборонного союзу», – зазначив Арестович.

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