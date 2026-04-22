ЄС не планує змінювати план щодо відмови від російського газу – єврокомісар Йоргенсен

Євроcоюз не планує змінювати свої плани щодо відмови від імпорту російського газу, заявив європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен.



«На мою думку, було б величезною помилкою знову почати імпортувати російську енергоносії», – сказав Йоргенсен на пресконференції.

Він визнав, що з початку конфлікту на Близькому Сході витрати ЄС на імпорт викопного палива зросли на понад 24 мільярди євро – це понад 500 мільйонів євро на день. Але, за його словами, справжній вплив цієї кризи є довгостроковим.

Йоргенсен додав, що у ЄС слід об’єднати зусилля для впровадження проєктів відновлюваної та чистої енергії.

На тлі конфлікту на Близькому Сході у ЄС з’являються заклики до відновлення імпорту російського газу, зокрема до цього закликав віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні. Також Віктор Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти Росії та повернутися до закупівлі російських нафти й газу.

Читайте також: Країни ЄС збільшили імпорт зрідженого природного газу з Росії

У ЄС у грудні минулого року досягли попередньої згоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року. У січні Євросоюзі схвалили остаточно цю відмову.

Згідно із оприлюдненою вночі заявою Євроради, імпорт природного газу з Росії буде повністю припинений до 30 вересня 2027 року. Так звані спотові закупівлі газу, які здійснюються без попередніх контрактів, будуть припинені до червня 2026 року. Постачання зрідженого газу за довгостроковими контрактами має завершитися 1 січня 2027 року, постачання газу трубопроводами – 30 вересня 2027 року.

Європейський союз розпочав шукати можливості позбутися залежності від російського природного газу після того, як Росія різко скоротила його постачання до Європи навесні 2022 року, намагаючись вплинути на Євросоюз, який виступив на підтримку України на тлі відкритої російської військової агресії.

Наприкінці жовтня 2025 року на Росію припадало близько 12% природного газу, що імпортується країнами Євросоюзу. Перед повномасштабним російським вторгненням в Україну ця частка сягала 45%.

Першою країною, яка стала імпортером природного газу з Радянського Союзу, була Австрія. Це сталося 1968 року.