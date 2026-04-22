В ЄС оприлюднили енергетичний план на тлі потрясінь, спричинених війною з Іраном

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала стратегію подолання наслідків війни США й Ізраїлю з Іраном для європейських енергетичних ринків.

«Вибір, який ми зробимо сьогодні, визначить нашу здатність протистояти викликам сьогодення і кризам майбутнього», – заявила вона 22 квітня, оголошуючи про пакет заходів, що включає оптимізацію розподілу авіаційного палива між країнами-членами ЄС.

«Наша стратегія AccelerateEU забезпечить європейським громадянам і підприємствам як негайні, так і більш структурні заходи допомоги, – додала фон дер Ляєн. – Ми повинні прискорити перехід на власні, чисті джерела енергії. Це забезпечить нам енергетичну незалежність і безпеку, а також означатиме, що ми краще зможемо переживати геополітичні шторми».

Фактичне закриття ключової Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою, стало центральною проблемою конфлікту, поставивши багато країн-експортерів у регіоні під загрозу кризи і різко підвищивши ціни на енергоносії.

В окремій заяві щодо цієї ініціативи, оголошеній фон дер Ляєн і опублікованій того ж дня, йдеться про те, що з перших днів війни ЄС витратив додаткові 24 мільярди євро на імпорт енергоносіїв.

«Навіть якщо бойові дії припиняться негайно, перебої з постачанням енергоносіїв з Перської затоки збережуться в найближчому майбутньому», – йдеться в заяві.

Напередодні пізно ввечері президент США Дональд Трамп за день до закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене.

Як зазначив Трамп, він вирішив продовжити перемир’я на прохання влади Пакистану, посередника в переговорах між США й Іраном. Трамп не назвав нового терміну, зазначивши, що США почекають, поки влада Ірану сформулює «єдину» переговорну позицію. На думку Трампа, у керівництві Ірану зараз спостерігається розкол.

Водночас президент США зазначив, що Сполучені Штати продовжать блокаду портів Ірану, у рамках якої ВМС США вже захопили щонайменше два судна: іранський танкер і вантажне судно.