Єврокомісія позбавила Венеційську бієнале гранту через участь Росії



Європейська комісія припинила фінансування Венеційської бієнале у розмірі двох мільйонів євро через допуск Росії до участі у виставці сучасного мистецтва. Про це заявив представник Єврокомісії Тома Реньє.

«Я можу підтвердити, що Єврокомісія надіслала листи про рішення припинити надання гранту в два мільйони євро. Ми політично засуджуємо рішення про відкриття російського павільйону і запрошуємо італійський уряд зайнятися цим питанням», – заявив він, окремо наголосивши, що відмова від фінансування пов’язана з участю Росії.

У заяві Єврокомісії зазначається, що держави та організації ЄС мають дотримуватись санкційного режиму та уникати надання майданчиків тим, хто підтримував чи виправдовував війну Росії проти України. У Москві, у свою чергу, заявляють про «дискримінаційні спроби скасування культури».

Організатори Венеційської бієнале заявили 4 березня, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада, – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Їхнє рішення викликало критику, зокрема з боку уряду прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. 22 міністри культури держав ЄС і профільна урядовиця України, а також очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль у спільній заяві наголосили, що участь Росії у Венеційській бієнале є неприйнятною за обставин, коли Москва продовжує свою «жорстоку, агресивну війну проти України».

Міністри закордонних справ і культури України Андрій Сибіга і Тетяна Бережна в спільній заяві закликали Венеційську бієнале не допустити Росію до участі в цьому мистецькому заході.

Україна також застосувала санкції проти п’ятьох культурних діячів Росії, «які виправдовують агресію і поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах». В Офісі президента зазначили, що всі ці особи пов’язані з участю РФ у 61-й Венеційській бієнале.

Венеційська бієнале – одна з найбільших міжнародних культурних виставок, що проходить раз на два роки та охоплює різні види мистецтва – архітектуру, кіно, музику, танець та театр. Востаннє Росія брала участь у ній у 2022 році.