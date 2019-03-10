За добу втрат серед українських військових на Донбасі немає – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі станом на сьому ранку повідомляє про відсутність обстрілів у зоні конфлікту від початку доби.

Тим часом, за даними штабу, 9 березня зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів. Зокрема, йдеться про обстріл українських позицій поблизу селище Лебединське на Донеччині, а також міста Попасна та селища Станиця Луганська на Луганщині. Як повідомляється, втрат серед українських військових немає.

Угруповання «ДНР», у свою чергу, вранці заявило про 8 порушень з боку українських військових, а представники угруповання «ЛНР» – про три обстріли за поточну добу.

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Востаннє Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.