За останні два роки низка іноземних компаній відкрили в Україні свої підприємства – Маркарова

Міністр фінансів України Оксана Маркарова в ефірі Радіо Свобода розповіла, що за останні два роки низка іноземних компаній відкрили в Україні свої підприємства.

Найбільше – на західній Україні, зокрема, у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, наголосила вона.

«Два роки тому ми активно намагалися залучити інвестиції, і нам вдалося у тому ж західному регіоні (утворити – ред.) цілі конгломерати, скажімо, ланцюжки доданої вартості німецької автомобільної промисловості, японська Fujikura, дуже багато менших німецьких компаній, які відкрили свої підприємства. І у них зараз проблема – вони шукають робочу силу. Це нові робочі місця», – зазначила Маркарова.

Посилаючись на дані офісу UkraineInvest, міністр фінансів наголосила, що провідні німецькі автомобілі – Volkswagen чи BMW – містять українські запчастини.

«Зараз практично немає керма німецьких автомобілів, у таких авто як Volkswagen чи BMW, без запчастин, які зроблені в Україні. Тому це дуже... Фактично ці підприємства на західній Україні вже вбудовуються у європейські ланцюжки промисловості», – розповіла Маркарова.

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Раніше стало відомо, що дочірнє підприємство французької нафтогазової компанії Total – Total Eren – разом із норвезькою компанією NBT інвестуватимуть у будівництво вітрового парку в Україні. Total Eren планує протягом 18 місяців вкласти в будівництво парку потужністю в 250 мегаватів понад 350 мільйонів євро.