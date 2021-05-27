У Запоріжжі суд заарештував «злодія в законі» з санкційного списку РНБО

У середу, 26 травня, Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя заарештував «злодія в законі» на прізвисько «Принц», який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що арештований «обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю».

У залі суду «злодія в законі» було взято під варту терміном на 60 діб.

14 травня Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО запроваджує санкції щодо 557 «злодіїв у законі» та 11 кримінальних авторитетів.