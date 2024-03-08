Шість країн приєдналися до попереджень США і Британії про загрозу терактів у Росії

Латвія, Канада, Південна Корея, Швеція, Німеччина та Чехія приєдналися до попередження про загрозу терактів у Росії, які ввечері 7 березня оприлюднили Сполучені Штати та Велика Британія.

Зокрема, МЗС Латвії, пославшись на інформацію посольства США, закликало своїх громадян бути обережними та уникати масових зборів у Москві впродовж 48 годин. Відомство також закликало латвійських громадян залишити територію РФ через «напружену ситуацію в галузі міжнародної безпеки».

Канадська влада рекомендувала своїм громадянам країни утриматися від поїздок до Росії і попередила про ризик терористичної атаки з посиланням на заяву посольства США в Москві.

Аналогічне повідомлення опублікувало і посольство Південної Кореї в Росії. У посольстві попередили про загрозу терактів, а також зазначили, що через заходи, присвячені 8 березня, «очікується висока ймовірність виникнення нещасних випадків» у місцях скупчення людей.

На сайті посольств та консульств Швеції також зʼявилося попередження, згідно з яким громадянам країни рекомендується не відвідувати Росію через погіршення ситуації з безпекою.

Крім цього, посольство Чехії в РФ закликало громадян країни виявляти особливу обережність і уникати місць скупчення людей «у звʼязку з повідомленнями про можливі напади екстремістських угруповань у великих містах РФ».

МЗС Німеччини оновило рекомендації щодо поїздок до РФ, закликавши громадян країни уникати їх.

Увечері 7 березня посольство США попередило про загрозу терактів у Москві в найближчі два дні. Пізніше про небезпеку з посиланням на посольство попередили МЗС Великої Британії та консульське бюро Держдепартаменту США. Крім того, зовнішньополітичне відомство у Вашингтоні підвищило рівень небезпеки подорожей до Росії до максимального.