Встановлена кількість загиблих через війну дітей зросла до 395 – Офіс генпрокурора

За офіційними даними, через російську агресію загинули 395 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 27 вересня 2022 року більше ніж 1171 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 395 дітей загинуло та понад 776 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Водночас відомство вказує на те, що ці цифри не остаточні, адже триває робота зі встановлення кількості жертв у місцях активних бойових дій та на окупованих і звільнених територіях.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 401, Харківській – 231, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26.

«26 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Первомайський Харківської області загинула 13-річна дівчинка. Стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами міста Рубіжне Луганської області загинуло троє дітей», – повідомляє Офіс.

Також правоохоронці встановили, що в Красногорівці 26 вересня поранена 13-річна дівчинка. Також зафіксовано два випадки поранення дітей на Київщині та Харківщині навесні.

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2500 закладів освіти пошкоджені російськими обстрілами, з них 289 повністю зруйновані.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.