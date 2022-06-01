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«Це не просто цифри, це окремий світ, який був знищений армією РФ» – Зеленський про 243 загиблих дітей

Володимир Зеленський наголошує, що за цими цифрами стоять «зруйновані родини, маленькі особистості, які навіть не встигли побачити, що таке життя».

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що через війну Росії проти України постраждали 689 дітей, ще 139 зникли безвісти.

«За 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, – 446 дітей поранені, 243 дитинки загинули. Ще 139 зникли безвісти», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що за цими цифрами стоять «зруйновані родини, маленькі особистості, які навіть не встигли побачити, що таке життя».

У своєму відеозверненні він розповів деякі історії загибелі дітей через війну.

«Я назвав зараз тільки десятьох діток зі списку двохсот сорока трьох. І це не просто цифри. Кожен рядок – це окремий світ, який був знищений армією Росії. У цьому переліку є й ті, про кого взагалі нічого невідомо, навіть імʼя... 243 дитини! Вічна пам'ять кожному й кожній, чиє життя було забране російською війною проти нас, проти українців, проти України», – сказав президент.

В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на 1 червня Україна розслідує 551 воєнний злочин проти дітей, пов’язаний зі збройною агресією Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Станом на 1 червня, за даними прокуратури,
через постійні бомбардування та обстріли пошкоджено 1937 закладів освіти (181 з яких зруйновано повністю).

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

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