У Запоріжжі попрощалися з загиблою в Оріхові родиною волонтерів

У Запоріжжі відбулося прощання з родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшком, які загинули 10 липня внаслідок удару військ РФ по пункту незламності Оріхова Запорізької області. Попрощатися з ними прийшли знайомі, близькі та колеги, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Жінка була дуже весела, дуже життєрадісна. Завжди була готова до доброго спілкування. Золота людина, можна так сказати. Віталій завжди був до роботи і в спілкуванні – конкретно і чітко, і все і без питань було», – розповів колега загиблих по роботі на ім’я Юрій.

Залишившись у прифронтовому Оріхові, пара доглядала рідних похилого віку, а згодом почала волонтерити, чергувала у місцевому пункті незламності. До повномасштабного вторгнення Росії обидва члени родини працювали на місцевій станції залізниці. Загибла Олена Очкас була черговою на залізничній станції в Оріхові, а її чоловік Віталій Юшко – електромеханіком. Обидва – залізничники у другому поколінні.

«Мама в Ольги була черговою по станції залізничній. І Оля теж на залізниці працювала. З нею чотири роки в одну зміну пропрацювала. Дуже хороша була. І Віталік був, як не звернешся, завжди допоможе. Ще мій чоловік працював, коли він прийшов механіком. Батько у Віталія зв’язківцем працював на залізниці», – поділилася колега загиблих на ім’я Олена.

У пари залишилися літні батьки і 8-річний син.

10 липня російські війська вдарили керованою авіабомбою по прифронтовому Оріхові Запорізької області. Внаслідок удару загинули сім людей, 13 – були поранені. Як повідомили у Запорізькій ОВА, атака сталася під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі міста. Згодом стало відомо, що авіаударбув завданий по пункту незламності, розташованому в одній зі шкіл Оріхова.

Російські війська регулярно обстрілюють частину області Запорізької області, зокрема Оріхів, який розташований за приблизно 60 кілометрів від Запоріжжя. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.