Удар РФ по Києву: кількість загиблих знову зросла

Кількість загиблих через російський удар по Києву зросла до 15 людей, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



«Надійшла інформація про 15-го загиблого.На жаль, найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються», – написав він у телеграмі.

Пошуково-рятувальна операція триває.

У Києві внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, за останніми даними, постраждали 124 людини, повідомили в КМВА.

Завтра, 1 липня, в Києві оголошено День жалоби.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.



