Легенда біатлону Лаура Дальмаєр загинула в горах Пакистану

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула внаслідок каменепаду в горах Каракорум у Пакистані, повідомляє агентство DPA з посиланням на менеджмент спортсменки.

Дальмаєр був 31 рік. Вона потрапила під каменепад 28 липня на висоті приблизно 5700 метрів під час сходження на пік Лайла.

Одразу після каменепаду Дальмаєр була ще жива. Її напарник зателефонував до екстрених служб, проте оперативно дістатися до спортсменки рятувальникам не вдалося через погану погоду.

Лаура Дальмаєр – одна з найуспішніших біатлоністок 2010-х років. Вона була володаркою Кубка світу в сезоні 2016/2017 років, дворазовою олімпійською чемпіонкою та семиразовою чемпіонкою світу. Дальмаєр завершила кар’єру у віці 25 років, пояснивши це відсутністю необхідної мотивації.

Дальмаєр була сертифікованим гірським гідом і співробітницею рятувальної служби.