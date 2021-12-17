Захист Стерненка долучив до справи висновки експертів, що ніж активіста не був холодною зброєю

Приморський районний суд Одеси у справі Сергія Стерненка 17 грудня долучив до справи висновки експертів захисту щодо ножа, від удару яким загинув нападник Іван Кузнецов. Адвокати наполягають на тому, що ніж не є холодною зброєю – активіста й блогера обвинувачують не тільки у вбивстві, але й у зберіганні зброї.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, адвокат Андрій Писаренко в червні 2020 року надав свій аналогічний, за його словами, ніж Zero Tolerance 0620 Emerson Tanto для оцінки спеціалісту, судовому експерту Роману Захарченку. Той працює в Київському науково-дослідному експертно криміналістичному центрі (НДКЕЦ) Міністерства внутрішніх справ України.

«У нас є два протилежних висновки – висновок одеського дослідницького центру говорить, що цей ніж є зброєю, а київського – що це ніж господарського призначення. Київський експерт посилався на інформаційні джерела, що дозволили визначити господарське призначення ножу, а потім вже оцінювати його по здатності бути зброєю. Одеський експерт досліджував тільки його здатність бути холодною зброєю», – заявив Писаренко.

Адвокати також наполягали, що експертний стаж Давиденка становив лише три роки, а київського – 18 років.

Прокурори наполягали на тому, що одеський експерт, на відміну від київського, був офіційно попереджений про кримінальну відповідальність за написання завідомо неправдивої експертизи. Представник потерпілої, дружини загиблого, Богдан Бівалькевич також заявив, що, згідно зі змінами в Кримінальному процесуальному кодексі, висновки спеціалістів замість офіційних експертиз можуть використовуватися в суді у справах про кримінальні проступки, а не про тяжкі злочини, зокрема, вбивство.

«Також досліджувався не той ніж, що є доказом, а аналогічний ніж, тому експерт міг написати що завгодно», – заявив Бівалькевич.

Адвокат Писаренко у відповідь наголосив, що висновок експерта був написаний до внесення змін до КПК, одеський експерт Давиденко у суді не зміг відрізнити ніж Стерненка від ножа Писаренка і використав його для експерименту під час судового засідання.

Судді долучили висновок, пообіцявши оцінити його в нарадчій кімнаті.

Адвокати також поставили під сумнів інший доказ обвинувачення – повідомлення з магазину «ІБІС», в якому говориться, що одеський магазин нібито не продавав такий ніж. Вони замовили експертний огляд сайту, в якому говориться, що в магазині такий ніж продавався, це підтверджувала адміністрація сайту у переписці із користувачами. Також ніж супроводжувався технічним висновком НДКЕЦ про те, що він не є холодною зброєю. Інформація про це збереглася в «кеші» пошукової системи Google.

Прокурор виступив проти долучення експертного огляду – ані імен покупців, ані імен адміністраторів в ній не наводиться, тоді як у обвинувачення є офіційна відповідь керівника підприємства.

«У відповіді сказано не те, що ніж не продавався. Там дослівно сказано наступне: на лист від 05.05.2020 повідомляємо, що в квітні-травні 2018 року такі ножі в місті Одеса не продавались. Виключно в цей період і виключно в Одесі», – заявив Стерненко.

Адвокат Віталій Коломієць також представив в суді технічний висновок, який йшов до ножа. Його замовляла компанія-імпортер ножів «Європа Арм Спорт» – за словами Коломійця це одна з юридичних осіб, що продає товари в магазині «ІБІС».

Також до справи долучили рецензію на «одеську» експертизу зброї, яку на прохання адвокатів написав експерт Вадим Большаков, який займається вивченням холодної зброї, за твердженням адвоката, з 1978 року.

У висновку спеціаліст називає експертизу Давиденка, зокрема, недостовірною через недотримання вимог повноти і об’єктивності. Поміж іншого, на думку Большакова, експерт порушив методику оцінки зброї, а саме – не встановив призначеність досліджуваного об’єкта.

Прокуратура і представник потерпілої Бівалькевич нагадали, що свідоцтво і ліцензія Большакова були анульовані в 2003 році, а рецензування експертиз не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом. Захист заявив, що свідоцтво Большакова було анульовано через його вік і не є свідченням відсутності в нього необхідного досвіду для оцінки ножа.

Наступне засідання у справі Стерненка відбудеться вже у 2022 році – 21 січня. Адвокати планують переходити до розгляду медичних висновків і експертиз по загиблому Кузнецову.