Загрози сепаратизму на Закарпатті немає, бажання подвійного громадянства є – опитування

Більшість закарпатців (50,8%) бачить Закарпаття у складі унітарної України, частина (37,6%) – у складі унітарної країни, але з розширеними повноваженнями місцевих рад і громад. Такі дані презентував Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, у рамках дослідження на форумі Re:Open Zakarpattia, який проходить на Закарпатті, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з опитуванням, лише невелика частка населення – 2,8%, за словами експерта Фонду Андрія Сухарини, говорить про федералізацію.

«Загрози сепаратизму на Закарпатті немає, принаймні по тих настроях, які панують серед населення Закарпаття, – каже Андрій Сухарина. – Але із складу нацменшин 31% не відповіли на це питання. Саме по собі це нічого не говорить. З цими громадянами України треба працювати, доносити візію».

При цьому 26% закарпатців не проти подвійного (множинного) громадянства, серед представників національних меншин області таких – 53%. Повністю не підтримують ідею подвійного громадянства 22%, серед нацменшин таких всього 6%.

64% закарпатців за вступ України до НАТО, 18% – за позаблоковий статус, 1% – за військовий союз з Росією й іншими країнами СНД.

Опитування проводилося 24 серпня – 6 вересня 2020 року, вибірка – 1000 респондентів (500 – репрезентативна вибірка по Закарпатській області, 500 – вибірка з числа нацменшин регіону).