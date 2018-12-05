Вийшов перший тізер українського історичного екшена «Захар Беркут»

Сьогодні опублікували перший тізер українського історичного екшена «Захар Беркут» за одноіменною повістю Івана Франка.

Зйомки стрічки, над створенням якої працюють компанії Kinorob і Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно, пройшли на Закарпатті і в Київській області влітку цього року. Режисером фільму виступив український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв. Як співрежисер з ним працював Джон Вінн.

У фільмі знялися Андрій Ісаєнко («Кіборги»), Олег Волощенко («Сторожова застава»), Роберт Патрік («Термінатор-2»), Томмі Фланаган («Гладіатор», «Хоробре серце», «Вартові галактики»), Поппі Дрейтон («Абатство Даунтон», «Хроніки Шаннари»), Алекс МакНіколл («П’ята хвиля», «Аксель»), Віктор Жданов («Кіборги»), Нуркен Туматаєв («МакМафія»), Данило Каменський («Сторожова застава») та інші.



Прем’єра «Захара Беркута» запланована на 10 жовтня 2019 року.

У міжнародний прокат фільм вийде з назвою The Rising Hawk.

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