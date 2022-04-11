На Київщині знайдено нові захоронення цивільних – поліція

На Київщині у двох селах Бучанського району знайдено нові захоронення цивільних після відступу звідти російських військ, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Згідно з повідомленням, у селі Андріївка Макарівської громади правоохоронці перевірили 317 будинків – виявили близько двох десятків ящиків з протитанковими мінами РФ та нерозірвані боєприпаси у 15 господарствах. В селі Липівка перевірили 231 будинок – виявили 30 протитанкових мін, 10 з яких після виклику саперів було зірвано.

«У дворах місцевих жителів правоохоронці знайшли поховання убитих окупантами людей. В Андріівці виявлено 6 захоронень, а в Липівці – 3», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після огляду тіл їх передадуть до патанатомічних відділень області.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.