Верховна Рада 28 лютого розгляне мовний закон у другому читанні

У четвер, 28 лютого, Верховна Рада України у другому читанні розгляне доопрацьований законопроект про мову. Про це на погоджувальній раді заявив спікер парламенту Андрій Парубій.
Він уточнив, що в середу депутати почнуть розглядати поправки до законопроекту.
«Я пропоную, щоб ми в четвер перейшли до блоку з питань культури, до розгляду питання про державну мову», – зазначив Парубій.
У жовтні минулого року Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №5670-д у першому читанні.
28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення.
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Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.
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