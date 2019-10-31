Верховна Рада ухвалила законопроєкт про незаконне збагачення

Верховна Рада України 31 жовтня у другому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає кримінальне покарання за незаконне збагачення. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів.

Ініціатором законопроєкту став президент Володимир Зеленський.

Згідно з законодавчим актом, Кримінальний кодекс доповнять статтею 385. За її порушення передбачено тюремне ув’язнення від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Також законопроєкт запроваджує процедуру цивільної конфіскації корупційних активів.

Відповідні позови розглядатиме Вищий антикорупційний суд, куди звертатимуться прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці березня опублікувала перелік 65 кримінальних справ, закритих через скасування статті про незаконне збагачення.

У Національному антикорупційному бюро України тоді ж повідомили, що детективами розслідувались факти незаконного збагачення на понад півмільярда гривень в межах більш ніж 60 кримінальних проваджень, втім від 27 березня бюро більше немає таких справ про незаконне збагачення.