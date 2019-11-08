У Києві представили законопроєкт про захист політв’язнів, військовополонених і заручників

У Києві міжвідомча робоча група представила проєкт закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи унаслідок збройної агресії проти України».

До складу робочої групи увійшли, серед інших, представники офісу президента, уряду, омбудсмена України, правозахисних організацій і звільнені з полону громадяни України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомила міністр у справах ветеранів Оксана Коляда, законопроєкт визначає три категорії осіб, на які розповсюджується його дія: особи, позбавлені свободи з політичних мотивів, цивільні заручники і військовополонені.

«Згідно з проєктом закону, держава має надавати щорічну грошову допомогу на час позбавлення свободи й одноразову грошову допомогу після звільнення. Держава має надавати безоплатну медичну допомогу і психологічні послуги, тощо», – розповіла Коляда.

Член робочої групи, представник Офісу президента Ігор Котелянець зазначив, що пропонований законопроєкт має універсальний характер і «поширюється на будь-які випадки» позбавлення свободи внаслідок агресії проти України.

Після доопрацювань і консультацій з експертами робоча група має намір винести проєкт закону про захист прав військовополонених та осіб, позбавлених свободи унаслідок російської агресії проти України, на розгляд українських парламентарів.

Напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Росія «незаконно переслідує 115 українців за помилковими і політично мотивованими звинуваченнями».

За даними СБУ, на окупованих територіях Донбасу незаконно позбавлені волі 240 людей, 257 – вважають зниклими.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, в результаті якого до Києва повернулися 35 українців.