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Україна вирішила відкрити новий залізничний пункт контролю на кордоні з Молдовою

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, цей маршрут є важливим для транспортних перевезень, зокрема українського зерна. Фото ілюстративне

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відкриття нового залізничного пункту контролю «Березине» на кордоні з Молдовою, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Продовжуємо розвивати логістику у західному напрямку. Ухвалюємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою. Йдеться про залізничну станцію «Березине», де нещодавно відновили рух поїздів», – сказав Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, цей маршрут є важливим для транспортних перевезень, зокрема українського зерна.

Наразі на кордоні з Молдовою працюють вісім залізничних пунктів пропуску.

За даними «Укрзалізниці», від 24 лютого 2022 року через прикордонні переходи з Молдовою залізничним транспортом експортовано 397 тис. тонн українського зерна та імпортовано 363,6 тис. тонн нафтопродуктів.

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