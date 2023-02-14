Україна вирішила відкрити новий залізничний пункт контролю на кордоні з Молдовою

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відкриття нового залізничного пункту контролю «Березине» на кордоні з Молдовою, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



«Продовжуємо розвивати логістику у західному напрямку. Ухвалюємо розпорядження про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою. Йдеться про залізничну станцію «Березине», де нещодавно відновили рух поїздів», – сказав Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, цей маршрут є важливим для транспортних перевезень, зокрема українського зерна.



Наразі на кордоні з Молдовою працюють вісім залізничних пунктів пропуску.

За даними «Укрзалізниці», від 24 лютого 2022 року через прикордонні переходи з Молдовою залізничним транспортом експортовано 397 тис. тонн українського зерна та імпортовано 363,6 тис. тонн нафтопродуктів.