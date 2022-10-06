«Ситуація складна, але розвивається за нашим планом» – Залужний у розмові з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі обговорив оперативну обстановку, «проаналізувавши наступальну й оборонну операції Збройних сил України».

«Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом. Ми також звірили годинники щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою», – написав Залужний у фейсбуці.

4 жовтня президент США Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 17,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Джо Байдена, в тому числі понад 16,8 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.