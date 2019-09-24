ДСНС: попереджає про заморозки у 8 областях

У ніч на 25 вересня очікуються заморозки у 8 областях, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Уночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі 0-3 градуси, у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на ґрунті 0-5 градусів», – заявили в ДСНС.

Згідно з даними на сайті Укргідрометцентру, 24 вересня у східних областях очікують 11-13 градусів тепла, у південних – 17-21 градус, на заході – 14-23 градуси, на півночі – 11-14 градусів, у центрі – 14-19 градусів. У Києві прогнозують 12-14 градусів тепла.