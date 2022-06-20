Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На Запоріжжі ознак наступу військ РФ немає, але фіксується прибуття військової техніки – Куртєв

Наслідки російських обстрілів у селі Мала Токмачка, Запорізька область, 16 червня 2022 року

Ознак наступу російських військ в напрямках Оріхова, Гуляйполя чи Кам’янського немає, але по області фіксується переміщення російської військової техніки. Про це з посиланням на дані Сил оборони Запорізького краю повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

За його словами, російські війська продовжують зосереджувати техніку та живу силу у Василівському і Пологівському районах, здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів біля лінії розмежування.

«Також наша розвідка продовжує отримувати інформацію про переміщення техніки окупантів. Зокрема зафіксовано прибуття військової техніки та особового складу противника у село Березівка Пологівського району. А у селі Заповітне Василівського району було зафіксовано рух колони вантажівок у напрямку Енергодару. Окрім того, є інформація про рух колони військової техніки і бензовозів між населеними пунктами Василівського району», – написав він у телеграмі.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW)19 червня повідомили, що через успішні українські контратаки біля Запоріжжя російські війська змушені кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG