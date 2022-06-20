На Запоріжжі ознак наступу військ РФ немає, але фіксується прибуття військової техніки – Куртєв

Ознак наступу російських військ в напрямках Оріхова, Гуляйполя чи Кам’янського немає, але по області фіксується переміщення російської військової техніки. Про це з посиланням на дані Сил оборони Запорізького краю повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

За його словами, російські війська продовжують зосереджувати техніку та живу силу у Василівському і Пологівському районах, здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів біля лінії розмежування.

«Також наша розвідка продовжує отримувати інформацію про переміщення техніки окупантів. Зокрема зафіксовано прибуття військової техніки та особового складу противника у село Березівка Пологівського району. А у селі Заповітне Василівського району було зафіксовано рух колони вантажівок у напрямку Енергодару. Окрім того, є інформація про рух колони військової техніки і бензовозів між населеними пунктами Василівського району», – написав він у телеграмі.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW)19 червня повідомили, що через успішні українські контратаки біля Запоріжжя російські війська змушені кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.