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У Запоріжжі число загиблих унаслідок удару КАБами зросло до трьох, поранених понад 40 – ОВА

Наслідки російського удару по Запоріжжю 19 липня 2026 року
Наслідки російського удару по Запоріжжю 19 липня 2026 року

Троє людей загинули, ще понад 40 зазнали поранень унаслідок здійсненого 19 липня російського авіаудару по Запоріжжю, повідомив голова ОВА Іван Федоров зранку 20 липня.

«Вчора ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Зафіксовано чотири місця влучань. Два – по виробничих і складських приміщеннях. Ще два – безпосередньо по житловій забудові. Саме там зафіксовано найважчі наслідки», – вказав чиновник.

За даними Федорова, в лікарнях перебувають 78 постраждалих, троє з них – у тяжкому стані.

«Найскладніша ситуація була у п’ятиповерховому житловому будинку. Протягом багатьох годин рятувальники проводили пошуково-рятувальну операцію, намагаючись деблокувати людей з-під завалів. На жаль, тих, кого вдалося знайти останніми, врятувати вже не вдалося», – констатував голова ОВА, який додав, що загалом унаслідок атаки пошкоджені 79 багатоквартирних будинків.

Російські війська 19 липня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Удар зруйнував два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодив вікна та балкони у дев’ятиповерхівці. Також руйнувань зазнав приватний сектор, загорівся термінал логістичного оператора.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


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