У Запоріжжі через російську атаку загинула людина – ОВА

У Запоріжжі через російську атаку загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російський безпілотник ударив по одному з районів міста. Внаслідок атаки загорівся екскаватор – водій загинув на місці.



Близько 12:00 у Запоріжжі була оголошена повітряна тривога. Місцева влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



