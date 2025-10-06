Війська РФ атакували одне з підприємств Запоріжжя, постраждала людина – ОВА

Російські війська атакували територію одного з підприємств Запоріжжя, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Перед цим повідомлялось про звуки вибухів в кількох районах міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



