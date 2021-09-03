У Запоріжжі поновили на посаді секретаря міськради

У п’ятницю, 3 вересня, під час позачергової сесії Запорізької міської ради її депутати ухвалили рішення про поновлення на посаді секретаря ради Анатолія Куртєва. Його звільнення призвело до блокування роботи ради депутатами незгодним з цим, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Згідно тих документів, які надійшли, а також висновків постійно діючої комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, а також заключення, яке є від юридичного відділу на сьогоднішній день проект рішення про секретаря Запорізької міської ради: «Розглянувши висновок депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку та запобіганню корупції від 03.08.21 року Запорізька міська рада вирішила вважати Куртєва Анатолія Валентиновича таким, що пройшов спеціальну перевірку щодо претендента на заняття посади на секретаря Запорізької міської ради. Запорізькому міському голові Буряку скасувати розпорядження міського голови від 25.06.21 року 1310 про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради і звільнення Куртєва з посади секретаря, а також провести виплати заробітної плати з 26.06 по 3.09.», – зачитав перед голосуванням текст проєкту рішення мер Запоріжжя Володимир Буряк.

Рішення щодо Куртєва одноголосно підтримали 57 присутніх в сесійній залі депутатів Запорізької міськради. Це було єдине питання, яке було винесене на розгляд міськради 3 вересня.

Наступна сесія Запорізької міськради призначена на 10 вересня.

19 серпня у Запорізькій мерії відбулися обушки. Мер Запоріжжя ВолодимирБуряк назвав їх проявом «безпрецедентного тиску, якого не було з часів Януковича».

Раніше, 30 червня, 2, 20, 23 та 30 липня, 13 серпня депутати всіх фракцій, окрім промерської партії «Єднання», відмовилися брати участь у засіданнях ради, скликаних мером. Свою відсутність у залі засідань представники політичних сил пояснювали незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера від 25 червня.

У мерії це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці». Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради залишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії міського голови протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція «Європейська солідарність», свою відсутність пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

26 липня мер Запоріжжя звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької міської ради. Наразі ці документи перебувають на розгляді профільного комітету парламенту.