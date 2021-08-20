Міський голова Запоріжжя заявив про «безпрецедентний тиск, якого не було з часів Януковича»

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк назвав обшуки в мерії міста проявом «безпрецедентного тиску, якого не було з часів Януковича».

«В українських реаліях обшуки – це неприкритий засіб тиску на непоступливих бізнесменів, мерів, популярних діячів. На жаль, правоохоронні органи часто-густо стають інструментом в руках недолугих ділків… Причин тиску на самоврядування дві: перше – високі рейтинги мерів та партій, які вони очолюють, і друге, не менш головне, – ресурси міст. Чи винен Буряк особисто в стрімкому падінні в Запоріжжі рейтингу центральної влади та її політичної сили? Відповідь очевидна – ні. Кожен сам коваль свого щастя, і нещастя також. Усім нервовим відповідаю – знайдіть причину власних невдач у дзеркалі, а щодо ресурсів нашого міста – ці обшуки є черговим етапом подій, які розхитують наше місто протягом п’яти останніх місяців», – сказав міський голова Запоріжжя.

У Запоріжжі 10 серпня відбулася сесія міської ради, чия робота була заблокована близько півтора місяця через конфлікт довкола звільнення мером Запоріжжя секретаря міської ради. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, у залі сесійних засідань зареєструвався 51 зі 64 депутатів міської ради.

13 серпня антимерська коаліція заблокувала проведення наступної сесії міської ради.

5 серпня під стінами Запорізької ОДА на майдані Героїв Революції тисячі людей мітингували через конфлікт у міській раді. В акції взяли участь як прихильники чинного мера міста, так і його противники.

Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснили незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера від 25 червня.

У мерії це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці». Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради залишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії міського голови протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція «Європейська солідарність», свою відсутність пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

26 липня мер Запоріжжя звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької міської ради. Наразі ці документи перебувають на розгляді профільного комітету парламенту.