Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Міський голова Запоріжжя заявив про «безпрецедентний тиск, якого не було з часів Януковича»

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк назвав обшуки в мерії міста проявом «безпрецедентного тиску, якого не було з часів Януковича».

«В українських реаліях обшуки – це неприкритий засіб тиску на непоступливих бізнесменів, мерів, популярних діячів. На жаль, правоохоронні органи часто-густо стають інструментом в руках недолугих ділків… Причин тиску на самоврядування дві: перше – високі рейтинги мерів та партій, які вони очолюють, і друге, не менш головне, – ресурси міст. Чи винен Буряк особисто в стрімкому падінні в Запоріжжі рейтингу центральної влади та її політичної сили? Відповідь очевидна – ні. Кожен сам коваль свого щастя, і нещастя також. Усім нервовим відповідаю – знайдіть причину власних невдач у дзеркалі, а щодо ресурсів нашого міста – ці обшуки є черговим етапом подій, які розхитують наше місто протягом п’яти останніх місяців», – сказав міський голова Запоріжжя.

У Запоріжжі 10 серпня відбулася сесія міської ради, чия робота була заблокована близько півтора місяця через конфлікт довкола звільнення мером Запоріжжя секретаря міської ради. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, у залі сесійних засідань зареєструвався 51 зі 64 депутатів міської ради.

13 серпня антимерська коаліція заблокувала проведення наступної сесії міської ради.

5 серпня під стінами Запорізької ОДА на майдані Героїв Революції тисячі людей мітингували через конфлікт у міській раді. В акції взяли участь як прихильники чинного мера міста, так і його противники.

Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснили незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера від 25 червня.

У мерії це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці». Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради залишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії міського голови протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція «Європейська солідарність», свою відсутність пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

26 липня мер Запоріжжя звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької міської ради. Наразі ці документи перебувають на розгляді профільного комітету парламенту.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG